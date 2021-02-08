首批新冠疫苗要來台了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天首度鬆口，第一波COVAX分配的AZ疫苗，台灣將先分到20幾萬劑，但抵台時間未定已經在積極聯繫，預計最快3月給防疫相關人員、醫護優先施打。

日前與新冠疫苗全球取得機制（COVAX）訂購476萬劑疫苗，世界衛生組織（WHO）官網3日公布COVAX第一波配送疫苗的國家名單，台灣被歸類在「非聯合國會員國」一欄，根據名單顯示，台灣將與其他5到8個非會員國家分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天首度鬆口，第一波將有20萬劑疫苗來台，國人最快三月可以接種。

陳時中今天首度鬆口，第一波台灣將先分到20幾萬劑疫苗，但抵台時間，「還沒跟我確定時間但已經積極聯繫」。

陳時中也表示，疫苗施打資訊要完整，因此需要先訂定資訊系統，包含不良事件通報、且疫苗接種計畫都有兩劑，目前規劃第一劑與第二劑必須是同一個廠牌，還有接種人員比起過往都還要複雜，先把這些精確的資訊完成後，才能把第一線工作人人員的困擾降到最低。

至於未來疫苗會不會保留自費接種的劑量？有哪些條件會開放？陳時中表示，可能性我們沒有排除，目前是一定不行，在防疫相關人員，以及醫護人員打完之前是不會開放自費施打，如果未來疫苗如果採購量充足，有剩下的就會留給有特別需要的人施打，其他就是按照政府政策來執行，有趕著要出國的人我們沒有排除，但一定是要防疫主要人員都打完後，才會提供給小部分有特別需求的人。

自費疫苗是否能包含商務使用？陳時中表示，若有特別需要，都會在政策當中，商務往來也會放在後面幾波中來談，「但提前打一定不可能」，強調只要政策上有剩的，有機會開放自費接種。

(中時 )