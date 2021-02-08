據媒體最新縣市長滿意度民調指出，新北市長侯友宜的滿意度居冠，第2名為花蓮縣長徐榛蔚，嘉義市長黃敏惠和桃園市長鄭文燦兩人並列第3，而去年甫當高雄市長的陳其邁則為倒數第2名，最後一名為台北市長柯文哲。

據《TVBS》今（8日）公布全台縣市長二周年滿意度民調，新北市長侯友宜滿意度高達77%居冠，其次為徐榛蔚的71%，兩人滿意度超過7成；黃敏惠和鄭文燦兩人並列第3，滿意度為69%；第5名為南投縣長林明溱，滿意度為67%；第6為屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌，兩人滿意度都為66%。

排名第8至第18名的縣市長依序為：新竹市長林智堅、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶齡、嘉義縣長翁章梁和台南市長黃偉哲並列第11名、雲林縣長張麗善和台中市長盧秀燕並列第13名，彰化縣長王惠美（50%）第15名、苗栗縣長徐耀昌和新竹縣長楊文科及金門縣長楊鎮浯三人並列第16名。

而澎湖縣長賴峰偉滿意度45%，排行第19名；排行第20名，也就是倒數第2名為陳其邁，施政滿意度為44%；最後一名為柯文哲，滿意度35%，是唯一滿意度低於4成的縣市首長。

本次調查是TVBS民意調查中心於109年11月27日至110年2月6日進行，成功訪問17,726位年滿20歲以上台灣民眾，信心水準為95%，抽樣誤差在±3.1 ~ 3.5個百分點以內。不過，經查證六都首長任滿兩年民調，去年12月就先率先公布，陳其邁那時僅任市長4個月。

(中時新聞網)