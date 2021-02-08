台中市後車頭發展協會，今年度首次與地方信仰中心南天宮，攜手發放500份的開運帝錢，同時加碼提供150份平安福氣箱。（市議員鄭功進服務處提供）

台中市後車頭發展協會，面對新冠疫情的嚴峻考驗，今年度首次將原本已連續辦理六年，針對居無定所的寒士圍爐餐會，調整成為農曆年節前的物資發放。今年東南區市議員鄭功進與地方信仰中心南天宮，攜手發放500份的開運帝錢，同時加碼提供150份平安福氣箱，凡設籍台中，只要具有中、低收入戶及里長清寒證明的脆弱家庭，連續兩天都能到服務處登記領取，讓愛心物資能真正發揮雪中送炭的精神。

鄭功進指出，送暖活動現場，原本預計10點才開始發放，想不到還沒到9點就出現長長的排隊人潮，社會局長彭懷真，也代表盧秀燕市長前來致意。後車頭發展協會新任理事長鄭紹頡見狀，立刻加碼提供100箱的義大利麵物資，希望讓只要經濟上有需求的民眾，都不要空手而歸。

鄭紹頡強調，畢竟今年的中、低收入戶總清查，許多的脆弱家庭都還在申覆中，希望透過社會福利資源的即時挹注，減少農曆年節不幸事件發生的機會。

鄭功進指出，台中市後車頭發展協會的創會宗旨就是「分享希望分享愛」，面對天災地變的非常考驗，更需要大家的團結一致，很感謝地方信仰中心南天宮，願意帶來500份，象徵「正能量」的開運帝錢，正如台語俗諺說道，「要神也要人」。只有大家不分你我的通力合作，來年才有可能早日度過疫情的災厄。

南天宮總幹事蔡良雲強調，往年只要宮廟發放開運帝錢，都是大排長龍且秒殺，很感動鄭議員及後車頭發展協會，持續不間斷的推動「雪中送炭」的善舉，希望能利用這次發放祈福帝錢的機會拋磚引玉，為來年帶來好運氣。

(中時 )