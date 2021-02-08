日前聯盟公布各隊開季註冊名單，統一獅隊註冊55人是5隊最多，所剩空間並不多，首席教練高志綱表示，目前在註冊名單內的就是可用之兵，球員若是會被註銷就是回到競爭力的問題。

中職32年球季將在3月13日開打，根據規定各隊要在開打30天前繳交註冊名單，也就是2月13日前繳交，但今年適逢農曆春節假期，提前至3日繳交、4日公布。

各隊註冊人數最多60人、最少46人，若還想要再登錄，就必須註銷球員，日前聯盟公布各隊註冊名單，以獅隊55人最多，高志綱表示，會一口氣註冊幾近滿編，主要是把能夠比賽的球員都納入。

高志綱表示，沒有留下太多註冊空間，是希望放進註冊名單內的球員要保持競爭力，「當然還會有傷兵歸隊、季中選秀有人進來的問題，選手要自己想辦法留在名單內，怎麼讓自己保有競爭力。」

「會被註銷代表戰力在評估上與其他人有落差才會被註銷，我們內部有討論過，這就是單純回到競爭力的問題。」高志綱也說，開季註冊名單內未把王鏡銘納入，主要是他目前狀況調整較慢，日後狀況若調整好會再將他放回去，「也不急啦！畢竟他是有經驗的選手，知道怎麼去調整他自己。」

(中時 )