昨確診的案925是南部上巿紡織公司員工，1月8日自美返台，1月25日檢疫期滿後開始上班，但卻於昨天確診，雖然指揮中心昨第一時間指案925在美染疫機率高，但有專家質疑，不能排除在台染疫的可能，對此指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，個案Ct值超過30，顯示還是感染許久的可能較高，加上個案周遭沒有感染源跡象，所以還是研判在美國染疫的機會高。

案925為本國籍40多歲男性，1月8日自美返台，檢疫期滿後1月25日開始上班，卻在上班10天後確診，有專家質疑，個案的抗體檢查IGG、IGM都為陽性，顯示可能是近期感染，不能排除在台染疫的可能，但張上淳認為，個案Ct值超過30，且也有少部分個案的IGM會維持陽性一段時間，加上個案周遭沒有感染源跡象，所以還是在美染疫可能性高。

除了感染源的問題，案925昨晚間先傳出曾和高雄巿二名員警聚餐，今天又爆出案925在公司時未戴口罩，和接受疫調時指都有戴口罩的說法不一致，台南巿衛生局還為此喊話，呼籲民眾檢舉，指揮中心發言人莊人祥今下午表示，經了解案925在廠內有時戴口罩有時不戴。

莊人祥表示，相關疫調是由疾管署區管中心的同仁與衛生局去該公司疫調，由於疫調時個案在隔離病房，因此向該公司同事詢問，了解個案在工廠內的足跡，目前針對與個案沒有辦法保持1公尺安全距離，及接觸時間超過15分鐘者進行匡列，總計16名同事。

莊人祥指出，該個案是往返美國的主要業務人員，在工廠內沒有辦法長時間坐在位置上，會到處走動，至於在工廠內是否都有戴口罩，根據了解是有時候有戴有時候沒戴，有佩戴口罩時旁邊的人都沒戴，已針對相關接觸的人員進行匡列。

至於案925曾與兩員警同桌吃飯，莊人祥表示，個案與兩員警為親屬關係，3人是在家內聚餐，且是在自主健康管理期間用餐。

(中時 )