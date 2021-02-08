南非變種病毒株來勢洶洶，近期更傳出AZ疫苗對變種病毒株無效，南非甚至已暫緩AZ疫苗施打，對已採購一千萬劑AZ疫苗的台灣來說，是否會造成衝擊？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳對此坦言，隨著疫苗的出現，病毒變種的力道也會隨之加強，因此疫苗逐漸失效是有可能，會持續觀察各國的施打資料來思考未來該如何使用較為恰當。

張上淳指出，從南非的資料可看出，接種AZ疫苗者和無接種者感染的差異並不大，但英國變異株的狀況看起來還好，AZ疫苗對其仍具一定效果，但隨著疫苗的出現，病毒產生變異的可能性就會增加，將來製造疫苗時不但可能要調整病毒S蛋白的基因序列，也要思考是否要生產二價、三價的疫苗。

國內目前仍在研發疫苗，最快可能要到年中才會量產，屆時是否早已無法應付變異的病毒株？張上淳認為，病毒變異不是只有國內業者才遇到的問題，相信廠商已有調整與因應措施，指揮中心也將持續保持密切關注。

(中時 )