台中市警局霧峰分局，即日起推出機動派出所，提高警率，並搭配「預防犯罪」及「防制交通事故」等工作宣導。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局，即日起推出機動派出所，現場受理民眾報案，盼增加見警率，遏阻宵小。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

農曆春節將至，宵小蠢動，霧峰分局即日起在轄內重要區域12處人潮聚集地點設置「機動派出所」，現場受理民眾報案，盼增加見警率，遏阻宵小，並透過主動接觸民眾，拉近警民之間的距離，就是要讓民眾安心過個好年。

農曆春節期間，霧峰分局自2月3日起至2月17日止，執行109年加強重要節日安全維護工作，於重要時段在霧峰區樹仁路與育賢路口、大里區中興路二段與東榮路口等12處人潮聚集地點設置「機動派出所」，讓民眾居住環境與出外逛街時更安心。

機動派出所就是要提高見警率，加強轄區治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾（含外僑）舉家外出住居所安全維護等工作宣導與服務，充分展現服務能量，就是要讓民眾安心過個好年。

另外因應新冠肺炎疫情嚴峻，員警執勤時除配戴口罩、手套外，今年執行該項工作特別增購防疫包，備有護目鏡、消毒酒精、防護衣及隔離衣等防疫用品，確實維護員警執勤安全，也保障了民眾健康安全，亦提醒民眾做好防疫工作，有了配備齊全的員警，即時為民眾服務，展現高度機動性。

霧峰分局長陳家銘表示，為擴大服務民眾，主動出擊，在所轄之大里區、霧峰區於採買年貨的消費商場、黃昏市場、寺廟及觀光人潮等聚集地點一口氣設置12處「機動派出所」，希望服務更貼近民眾，更結合霧峰分局於2月1日成立的「好安心警察志工宣導團」，提供「預防犯罪」、及「防制交通事故」等工作宣導及親切、溫馨的服務，只要民眾有緊急狀況需求，立即提供即時服務，讓民眾更有感。

(中時 )