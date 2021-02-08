日本女星酒井美紀當年在岩井俊二電影《情書》中，飾演年輕版女主角走紅亞洲，清純形象深植人心，是90年代著名玉女，現42歲的她，再穿上水手服，替雜誌拍攝寫真，重現26年前的學生模樣，凍齡美貌受到熱議。

酒井美紀當時在《情書》中，飾演女主角中山美穗的少女時期，清秀模樣迷倒一票粉絲，更得到第19屆日本電影學院獎新人賞，21日她將迎來43歲，她受雜誌《週刊Playboy》邀請，拍攝一系列寫真，並再次穿上水手服，重現電影中的學生模樣，勾起粉絲不少回憶。

42歲酒井美紀再穿學生服。(圖／翻攝自東網)

保養得宜的酒井美紀，皮膚緊緻無瑕疵，看不出要43歲了，但也人認為她已經難駕馭學生妹造型，不過已是人妻、人母的她，還能維持這樣的狀態，算是相當不錯了。

酒井美紀2008年嫁給大她4歲的醫生老公，2010年生下一子，就把重心放在家庭，鮮少有幕前作品。《情書》是岩井俊二的第一部長篇電影作品，當年播出後轟動亞洲，更橫掃日本各大獎項，至今仍是純愛電影的經典。

2016年《情書》修復版再登上台灣大螢幕，中山美穗更偷偷來台，在戲院前跟廣告宣傳合影，她也透露十分感激電影重新上映，並表示來台就是來看《情書》修復版，如果影迷不小心在戲院遇見她，可以跟她打個招呼。

(中時新聞網)