幫助台灣啤酒完成開季20連勝壯舉的米勒，8日確定獲選1月份最有價值球員，也是2連莊，他在1月份拿下場均16.5分、11.2籃板、2.8助攻與1.6火鍋，「很開心可以連兩個月獲選單月MVP，接下來我們還有20場要打，我會專注在場上。」

「我想現在我們是大家都想擊敗的對象，所以下半季每一場比賽都不得鬆懈，」米勒表示，「至於下半季目標，我自己都是沒有什麼想法，可是講到我們整個團隊的話，我希望我們可以繼續打出最棒的團隊表現，也保持這樣不敗戰績下去。」

隨著農曆新年即將到來，米勒坦承自己從來沒有慶祝過農曆新年，過年期間除了自主訓練，就是待在宿舍裡面打電動，「畢竟我的隊友們都各自回到家裡準備過年了，不過我也有收過紅包的經驗，就在前幾天我們去KTV唱歌的時候拿到的。」

在台啤隊友眼中就是標準「宅男」或「乖寶寶」的米勒，幾乎無論賦予他任何任務，都可以幫忙順利完成，平常沒比賽期間也都保持接近軍事化的規律生活，問他為何如此像個軍人？他笑著說：「大概是因為我女朋友是美國海軍職業軍人吧！」

(中時 )