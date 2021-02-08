這個加強版APP還有交通疏導資訊可運用。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

這個加強版APP還有旅遊資訊可運用。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局為了強化春節苗栗縣交通路況資訊服務，大幅增強資訊網功能，加入好友民眾，可以透過點選「即時路況」圖示，直接查詢大湖、南庄、三義等熱門景點交通路況，讓民眾提早因應。其它還包括美食資訊、旅遊景點、春節疏運等資訊，讓民眾更能即時掌握旅遊資訊。

苗栗縣警察局強化Line官方帳號「苗栗縣交通路況資訊網」，除保留原路況資訊圖文推播功能外，再擴充增列功能，像是加入好友後，可以透過點選「即時路況」圖示，直接查詢縣內大湖、南庄、三義等三大易壅塞地區的即時交通路況影像，提供最新路況資訊。

民眾如果點選「春節假期疏運」圖示，就會連結本縣春節假期交通疏運宣導摺頁，了解苗栗縣相關疏運措施。如果點選「旅遊景點」圖示，就可連結苗栗文化觀光旅遊網，可查詢當地季節水果、旅遊觀光、美食購物、住宿指南等資訊，提供民眾遊憩參考。

另外，縣警局為了加強宣導相關政令，並有「交通安全宣導」、「微電影」及「交通事故案例宣導」等連結，提醒民眾駕車應注意的安全事項。

苗栗縣警局長周煥興上任後，多次親自率領轄區分局、交通隊與道路相關主管機關實地會勘，推演彈性交通疏導措施，以期有效紓解車流。並呼籲民眾可以加入苗栗縣Line官方帳號成為好友後，將不定時可以收到苗栗縣轄內最新交通路況及宣導資訊，並可配合自己規劃旅遊路線，透過本系統點選查詢相關訊息，即時避開壅塞路段、時段，一路順暢到達旅遊景點。

(中時 )