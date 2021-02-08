1500萬元完工的野薑花公園，讓內灣老街再增添一處休閒景點。（羅浚濱攝）

在野薑花公園遊玩及溜狗的小朋友，很開心的與縣長楊文科（右二）一起比YＡ！（羅浚濱攝）

野薑花公園內的山櫻花已盛開，吸引小朋友前來遊玩及溜狗。（羅浚濱攝）

沿油羅溪的堤頂步道，將待春節過後修繕。（羅浚濱攝）

橫山鄉內灣風景區到尖石鄉司馬庫斯沿線櫻花已陸續開花綻放，預料春節期間將吸引眾多賞櫻人潮，縣長楊文科希望到內灣的遊客多搭乘內灣線火車，到司馬庫斯的遊客更要記得先上網預約，才能上車賞櫻。

楊文科8日到內灣老街入口處現勘，聽取相關單位春節期間對內灣和尖石進行的交通疏導措施，並由橫山鄉長張志弘陪同視察1500萬元改善完工的野薑花公園。另外，沿著油羅溪的堤頂步道，將待春節過後進場施作修繕475米。

野薑花公園內的山櫻花已盛開，並設置在地特色的水泥涵管遊憩設施，馬上吸引小朋友前來遊玩及溜狗，楊文科視察後宣布開放使用，認將讓內灣老街再增添一處休閒景點。

橫山分局長羅裕城說，按以往經驗除夕至初一內灣、尖石等風景區車流量不多，初二至初五將針對易造成壅塞回堵的台3線十分寮路口、120線永豐橋到內灣外環道，每日增加警力疏導，並規畫進出路線，彈性調整交通疏導。

工務處長林鶴斯說，尖石鄉新樂、拉號部落等區域觀光人數提升，行經120線車輛大增，在33K到34K的路寬瓶頸辦理改善工程，將6米路拓寬為10米，並保留1.5米路肩提供行人及自行車通行，本月2日已全數完工。另外，122線在31K處蜿蜒狹窄，將4到6米的瓶頸路段已全部拓寬為8米，讓民眾前往五峰清景風景區更加安全。

尖石鄉公所則說明司馬庫斯櫻花季期間，需要有部落核發的「通行證」才能進入部落，聯外道路交通總量管制措施，從2月12日起到3月10日止，在竹60線39.5K處的泰崗往司馬庫斯叉入口進行管制，預定住宿加露營600人，當日來回車輛汽車限定100台、機車100台。

(中時 )