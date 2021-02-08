網紅星光奈奈、艾瑪去年底合作拍攝一支接受刀療的影片，被網友分享到DCARD上，遭痛批潘姓刀療師傅的行為根本是性騷擾。（翻攝自星光奈奈頻道）

網紅星光奈奈、艾瑪去年底合作拍攝一支接受刀療的影片，被網友分享到DCARD上，遭痛批潘姓刀療師傅的行為根本是性騷擾。潘師傅今（8日）出面喊冤說，「他們有3個人，我怎麼摸？」中和警分局表示，至今尚未接獲報案，主動詢問2名網紅，網紅暫時不停出告訴。

據悉，星光奈奈與「艾瑪好辣」的健體國手艾瑪合作拍攝影片，在刀療開始前，潘師傅還先請她脫掉上衣，只穿運動內衣就好，然而過程中，他的手卻不斷在女方的臀部滑動，還一度想將褲子往下拉，讓艾瑪嚇得立刻阻止。

潘師傅還嘻皮笑臉回應，「可以秀妳的青春啊！」甚至聲稱女方的私處歪掉，直接用手指狂戳，讓艾瑪立刻出言制止。最後艾瑪受不了，要求停止治療，師傅還放話，「既然怕人家摸，還穿那麼露！」

潘師傅說，從事刀療40多年，到中和開設刀療診所大約1年多時間，採預約制；曾跟4組Youtuber合作拍攝，都沒出甚麼問題，星光奈奈直接預約了4小時，但當天僅拍攝20幾分鐘便離開。

潘師傅還說，當天請艾瑪將外套脫掉後，她僅穿著運動內衣，診治一定要手去摸，先用榔頭接著再用菜刀治療，隨後更埋怨，「他們有3個人，我怎麼摸？」要怎麼性騷擾？他也否認有觸摸胸部，辯稱是拍攝角度問題。

中和警分局指出，並未接獲星光奈奈或艾瑪提告性騷擾，也主動傳訊息詢問是否要提出告訴，但2人回應暫不願提告。

(中時 )