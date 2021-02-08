中廣董事長趙少康回國民黨不斷製造話題，趙少康今天接受本報專訪，談及2022九合一選舉，他認為高雄如果不是礙於《選罷法》規定，被罷免的4年內不能再選同一區，不然他認為前高雄市長韓國瑜應該要回高雄，哪裡跌倒就哪裡站起來。

對於2022九合一選舉，趙少康認為國民黨應該會選得不錯，地方選舉無涉兩岸、統獨議題，且現在藍營縣市長表現都不錯，關鍵將會是在台北市，台北市只要拿下來，藍營就是大勝了；趙認為台北應該拿的回來。

對於國民黨若有人希望趙少康去挑戰艱困選區，如台南高雄等，是否願意？趙則表示自己沒有想過這問題；而黨內有人拱國民黨主席江啟臣參選桃園市，趙認為「不錯」，但這還是要看江啟臣個人意願。

對於台北市地方黨部希望把他列入藍營民調人選之一，趙少康先前已否認要選台北市長，他今天也表示，不用把他列入人選，「蔣萬安做得不錯，有適合的人選就不需要找我」，趙認為，蔣表現好，台北市長柯文哲屆滿，綠營也看不出傑出候選人，台北應拿的回來。

至於高雄等艱困選區，趙坦言目前沒人，他認為最適合的人就是韓國瑜，哪裡跌倒就要哪裡站起來，用一年的政績跟陳其邁拚後來的政績，「現在高雄有做好嗎？也沒有嘛！」但是因為《選罷法》規定被罷免者4年內不能再選同區，韓不具參選高雄市長資格，因此國民黨提名就得慎重。

(中時 )