金融研訓院發布1月台灣金融風險指數（TAIFRI）指數為98.9，較2020年12月98.5上揚0.4，主要因國際金融市場震盪、國內疫情出現變化、國內金融市場波動增加、房地產市場降溫四個主要因素，使得避險情緒升高，年後密切關注國內外重要政經事件對金融風險情勢的影響。

研訓院表示，1月TAIFRI指數小幅上揚，顯示金融市場避險情緒升高，在11個分項中，僅4個分項風險指數下滑，7個分項風險指數呈現上升，主要受到國際金融市場震盪、國內新冠疫情出現變化、國內金融市場波動程度增加、房地產市場降溫四個主要因素影響，年後密切關注國內外重要政經事件對金融風險情勢的影響。

研訓院指出，後續TAIFRI密切關注的國內外重要政經事件對金融風險情勢的影響，包括新中美關係變化、美國聯準會寬鬆貨幣政策變化，美國總統拜登1.9兆美元新紓困方案進度，美國長天期公債殖利率持續走升及美元轉強對股債市的衝擊，美國債市通膨預期升高對國際金融市場風險升高的影響，國際股市高檔過熱之波動風險，金融業海外投資風險升高的效應。

研訓院強調，TAIFRI的四大觀察重點則是國內房地產市場風險變化、國內股票市場波動風險變化、國銀海外分行信用風險、金融業海外市場投資風險等。

(工商 )