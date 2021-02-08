因近日西半部空品十分惡劣，尤其中南部空品測站頻亮紅燈警示，台電8日表示，今年春節用電量將比去年同期增加多80萬瓩，但為了減少本土碳排，若燃煤電廠降載效果有限，將以天然氣作為調度來降低燃煤的使用。

環保署、氣象局、台電公司8日召開聯合記者會，說明近期西半部空氣品質及聯合應變作為。根據環保署空氣品質監測網統計，截至中午12時台中以南已有29個測站亮起紅燈警示。

台電副總經理徐造華表示，為了有效降低境內碳排，每天早上10時、下午4時、晚上10時均根據空品狀況調整電廠的操作模式，例如凌晨用電較少時啟動燃煤電廠降載，待白天整體用電上升再調高發電量，降載同時也保證供電無虞。

台電指出，今年春節期間自10日小年夜起至16日大年初五，一共7天，期間預估尖峰負載在2500萬瓩以下，較去年春節尖峰負載成長約80萬瓩，相當於一部通霄新機組的發電量。透過事前電力調度規劃，假期間備轉容量約可維持在277萬瓩到349萬瓩之間，備轉容量率約達12%至15％，電力供需燈號仍是綠燈，整體看來春節期間供電穩定無虞。

(工商 )