「金仔角鳳梨牛軋糖」象徵台語金塊，希望送禮者帶著滿滿的祝福送給對方，也同時讓收禮者能接收滿滿的福氣。（合春圓仔提供）

三節送禮一直都是華人的禮俗，網路流傳一篇「男友媽媽把我送的禮盒丟掉」，意外讓高雄林園知名老店「合春圓仔」再度翻紅。店家表示，這次引發風波的「金仔角鳳梨牛軋糖」其實是象徵對當時在土地公廟旁起家的感謝，也是一般業務常買去拜謝土地公或是財神爺的供品或是伴手禮，也算是店內及網購的人氣商品。

「合春圓仔」目前老闆劉昶佑為第三代接班，他說，「合春圓仔」店內的當家商品包括用運用熬煮大骨湯底的湯鹹湯圓、有三種吃法的圓仔、隱藏版的米糕粥、以及道地的台式甜點小品「凝圓」，鬆軟有層次的口感有如麻糬冰淇淋，每一口都充滿綿密又濃厚的內餡。

沒想到近70年的老店，居然意外因為一篇網路貼文再度成為熱門議題，原PO想用合春圓仔特製的「金仔角鳳梨牛軋糖」禮盒作為年節贈禮的禮盒，沒想到男友父母是醫護人員，鳳梨因諧音「旺來」為該行業的收禮大忌，反而引來男友母親的誤會。

劉昶佑解釋，這次禮盒事件的主角「金仔角鳳梨牛軋糖」是合春圓仔這幾年的新產品，因為在土地公廟旁邊起家，受到土地公的庇蔭與當地鄉親的照顧，從小攤車到店面已經超過一甲子，所以製作了「金仔角鳳梨牛軋糖」象徵對土地公的感謝，「也是一般業務常買去拜謝土地公或是財神爺的供品或是伴手禮，算是店內及網購的人氣商品」。

劉昶佑說，「金仔角」其實是台語金塊的意思，希望送禮者帶著滿滿的祝福送給對方，也同時讓收禮者能接收滿滿的福氣，只是沒想到因為行業的收禮大忌，竟引發不愉快。

他也提醒，農曆新年將至，家家戶戶都開始張羅年菜整理家裡、進行大掃除，訂購拜年的伴手禮，挑選禮物的時候千萬要注意各種禮俗與禁忌，才能送禮送到心坎裡，如果是對鳳梨有禁忌的行業，也可以選擇店內的「大三圓」組合包，讓小湯圓、純手工純湯圓、凝圓，陪伴大家圓滿過新年。

(中時 )