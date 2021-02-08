電影票預售開跑10天，大陸春節檔預售總票房突破5億元！（人民幣，以下同）《上游新聞》報導，8日公佈的最新數據，無疑給中國影人注入了一針強心劑。電影票房App同時顯示，即將到來的牛年春節大年初一，大陸單日票房也已逼近4億。其中，預售總票房中《唐人街探案3》以超3億的成績持續強勢領跑，《你好，李煥英》達7000萬，《刺殺小說家》突破3000萬。

在防疫抗疫大背景下，萬千大陸民眾減少跨省流動，選擇就地過年。而各大影院也在做好防疫措施的前提下，展開攻勢備戰好了春節檔。今年的春節檔堪稱「史上綜合水準最高的春節檔」，共有7部國產電影在大年初一集中上映。

分別是：《唐人街探案3》《熊出沒：狂野大陸》《刺殺小說家》《新神榜：哪吒重生》《人潮洶湧》《你好，李煥英》《侍神令》。這七部影片類型齊全、風格多元，涵蓋喜劇片、動畫片、懸疑片、古裝片、奇幻片等多種類型，無論從導演、演員、劇本，還是從類型、製片方來看，都是業內「頂配」。

目前的預售票房冠軍《唐人街探案3》無疑是觀眾最期待的影片。該片由陳思誠編劇、執導，在前兩部的基礎上又邀請到了更多大家熟悉的面孔，卡斯陣容包括兩岸和日本：王寶強、劉昊然、妻夫木聰、托尼賈、三浦友和、長澤雅美、淺野忠信、鈴木保奈美、染谷將太、肖央、張子楓、尚語賢、邱澤、張鈞甯這14位演員都將在影片中亮相。

值得注意的是，《唐人街探案3》全程使用ALEXA IMAX攝影機進行拍攝，屆時不僅會呈現出更為身臨其境的觀影效果，更將在IMAX影院以1.9：1的寬高比呈現多達26％的畫面內容，全面展示東京的炫目繁華與城市細節。

比如觀眾會在電影里看到王寶強和劉昊然在澀谷十字路口「撒錢」，這場戲有數千名臨時演員參演，還會有繁華街頭的卡丁車競速、機場一鏡到底的400人大戰等眾多大場面。

與此同時，受春節檔利好刺激，今天影視板塊個股集體高開。其中，唐德影視漲8.91％，萬達電影上3.43％，金逸影視、華策影視、橫店影視等紛紛飄紅。

新時代證券認為，隨著部分地區疫情復發，多個省區市倡導「就地過年」，春節觀影或將成為居民過年主流線下娛樂方式。

為更好地落實防控要求，中國電影發行放映協會嚴格線上售票預約限流，確保場次間隔合理，規定每場上座率原則上不超過75％。受益標的包括：萬達電影、光線傳媒、中國電影、橫店影視、上海電影等。

(中時 )