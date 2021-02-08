毛小孩認養得來速 三芝里長林雙喜手機連線助認養（動保處提供／戴上容新北傳真）

毛小孩認養得來速 三芝里長林雙喜手機連線助認養（動保處提供／戴上容新北傳真）

認養毛寶貝也有得來速！三芝區茂長里長林雙喜接獲里民的需求，以手機連線方式，為里民認養5個月大黑色米克斯犬，里民陳揚顯開心表示，因為擔心自家社區芝柏山莊年節遭竊，特地向里長拜託，里長以手機連線方式，為他挑選到聰明伶俐毛寶貝。

林雙喜里長說，現在利用手機通訊軟體媒介非常方便，只要社區里民提出認養狗貓需求，里長就會幫忙聯絡動物之家將適合的犬隻生活照片傳給有意認養的民眾，這種做法非常便民，也鼓勵更多里長一起來幫助收容毛寶貝送養，動保處犬貓認養網頁快速妙招，可以更有效媒合民眾與犬貓接觸，找到幸福新連結。

民眾陳揚顯表示，里長很快速就媒合到適合認養犬隻，我們全家人一看到這隻小黑狗照片，就決定是牠了，馬上至三芝動物之家辦理認養手續，里長還幫這隻混種犬取名為來福，現在有來福陪伴當守衛小幫手，就感覺安心許多，只要有什麼風吹草動牠都會先知道，有家犬守護就不會輕易遭到小偷光顧，能力一點也不輸保全。

動保處表示，動物保護工作要靠大家一起幫忙才能順利推動，也鼓勵更多里長多多使用動保處犬貓認養平台，支持「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」理念，動保處設置智能認養平台，可即時瀏覽各動物之家可愛動物，也可到各動物之家與毛寶貝們相處互動，或到52間愛心認養小棧參觀，替毛寶貝找到一個溫暖的家。

(中時 )