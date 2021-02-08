聯詠(3034)稱勘鼠年人氣飆股之一，從鼠年開紅盤230.5元，到上週封關日以479元高掛漲停鎖死，也就是說聯詠在鼠年全球因疫情動盪的帶環境中，因居家辦公、遠距教學等商機爆發下，股價表現逾翻倍，迎接下周金牛年開盤，聯詠營運持續看好，SoC更是其點名成長動能最強勁的產品線，法人也看好，聯詠因SoC的強勁成長也將提升整體獲利性，將聯詠2021-2022年的毛利率預估上調到38.9%與37.5%，未來逾35%的毛利率將成為新常態。

聯詠去年第四季單季淨利36.4億元，季增加7%、年增加102.2%，單季毛利率更是創下新高，達到38%，相較財測的31.5~33.5%，呈現大舉超越，主要原因為大尺寸驅動IC的成本轉嫁率優於預期，另外，由於SoC(系統單晶片)產品線的交期較長，且晶圓代工暨封裝測試的供應持續吃緊，因此，聯詠認為SoC在歷經了平淡的上季後，將於第一季繳出強勁的營收成長。針對第一季，聯詠預估單季營收預計落在252億~260億元，季成長12.23%~15.8%，毛利率落在38%~41%區間，營業利益率為22%~25%。聯詠看好SoC為首季成長吹強勁的產品，主要是因為去年第四季出貨向後遞延，聯詠也預估全體SoC產品線，包括電源管理晶片、電視與安防晶片，都將達成全年成長，並自估今年有機會切入手機顯示器電源管理晶片市場，法人更樂觀認為，隨著高毛利的SoC業績貢獻度提高，毛利率上檔將可貫穿2021年，預估2021年的SoC營收年增率將達到52.9%。

儘管聯詠認為，2021年取得充足的半導體產能是首要任務，但市場普遍看好，聯詠由於與晶圓代工跟後端製程業者間存有長期的默契，因此，最終聯詠將有機會能在與其它驅動IC同業的產能爭奪戰中勝出。

另外，法人也說，聯詠並不認為汽車晶片的生產將排擠其產能配置，理由是車用晶片的認證較為費時，考量晶圓代工與封測代工的產能持續緊俏，預期大尺寸驅動IC跟SoC的平均售價都將走揚，不僅如此，聯詠今年受惠SoC的強勁成長也將提升整體獲利性，將聯詠2021-2022年的毛利率預估上調到38.9%與37.5%，且聯詠也將因此維持住毛利率逾35%成為新常態。

(時報資訊)