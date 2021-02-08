英國製藥廠阿斯利康(AstraZeneca)於周末指出，據初步的試驗數據顯示，該公司與牛津大學合作開發的新冠疫苗(俗稱牛津疫苗或AZ疫苗)，在防禦南非變種病毒時，只能提供有限的有效性。

目前科學家和公衛專家皆對所謂的英國、南非和巴西變種病毒感到擔憂。

阿斯利康發言人在回覆英國金融時報的詢問時指出，在小規模的I/II階段試驗中，初步的數據顯示該公司疫苗對於B.1.351南非變種的輕度疾病具有有限的有效性；金融時報也指出，在超過2000個受試者當中，沒有一個住院或死亡。

然阿斯利康也指出，有鑑於受試者都是健康的成年人，公司無法準確確信其對嚴重疾病或住院的影響。

阿斯利康表示，基於中和的抗體活動，其與其他已證明可抵抗嚴重疾病的新冠疫苗相當，公司相信疫苗也可抵抗嚴重疾病。

該試驗有2026人參與，其中半數為為安慰劑(placebo)群體。該試驗並尚未獲得專業同僚的審核。

發言人指出，鈕金大學和阿斯利康已經針對該變種病毒，開始調配疫苗，將迅速進入臨床發展，如果需要，預計秋季開始配發。

(時報資訊)