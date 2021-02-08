日股8日表現突出，日經225與東證股價指數雙雙收在30年新高。因企業財報佳音不斷，市場重拾信心，日經225指數收29,388.5點，上漲609.31點，漲幅2.12%。東證股價指數收1,923.95點，上漲33點，漲幅1.75%。

8日收盤時，日經創1990年8月以來最高紀錄，而東證股價指數也寫下1991年6月以來新高點。東京證交所表示，股市大漲掛牌公司總市值也創下712兆日圓約6.75兆美元新紀錄。

瑞士信貸私人銀行（Credit Suisse Private Banking）表示，隨著疫苗積極推廣與每日新確診者減少，市場樂觀預期經濟可望回到疫前水準。同時，企業財報紛傳好消息，很多美國業者更是上修財測目標值，也帶動日本相關業者。

標普500與納斯達克指數5日創下2020年11月初以來，最大單周漲幅，主要推手為漂亮的財報數字與疫苗順利推廣。至於拜登祭出1.9兆美元疫情紓困案，也可望能正式過關上路。

鋼鐵製造大軍領漲，神戶製鋼（Kobe Steel）暴漲17.47％，因為調高全年財測目標。日本製鐵（Nippon Steel）全年度虧損財測可望收斂，股價也漲10.04％；鋼鐵業的JFE控股也漲6.57％。

豐田汽車（Toyota Motor）在10日公布財報前，股價先行反應漲1.45％。

鐵路族群持續上漲，小田急電鐵 (Odakyu Electric Railway)漲3.79％，京王電鐵(Keio)漲3.88％，東日本旅客鐵道(East Japan Railway)漲4.85％。

在Topix核心30強中漲幅最大者為軟銀集團，上漲4.45％。其次，大金工業 (Daikin)上漲4.38％。

至於表現不佳的包括索尼（Sony），下跌2.85％，其次是武田製藥（Takeda Pharmaceutical），下跌0.76％。

(時報資訊)