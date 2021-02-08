不少人以為女生不會有疝氣，事實上，不僅女性會得疝氣，而且患者還不少。一名14歲國中女生近期晚上洗澡時發現，右側腹股溝處有輕微隆起，但躺平後隆起會消失，就診後才確認是腹股溝疝氣。

兒童腹股溝疝氣絕大多數是間接型疝氣，是一種先天性疾病。(圖/台北榮總提供)

臺北榮總泌尿部范玉華醫師表示，與成人疝氣不同，兒童腹股溝疝氣絕大多數是間接型疝氣，是一種先天性疾病，發生率為1-5%，男生的發生率比較高，是女生的5-10倍。

兒童腹股溝疝氣的成因多是胎兒在胚胎發育時期存在開放的管腔，也就是腹膜鞘狀突由腹腔內延伸經過腹股溝至陰囊，使得腹腔和陰囊相通;而女性的腹膜鞘狀突則是由腹腔延伸至大陰唇處。正常情況腹膜鞘狀突會自行閉合，若是腹膜鞘狀突關閉不全，會導致腹腔內器官掉落至腹股溝甚至陰囊，造成腹股溝疝氣。

傳統的腹股溝疝氣治療方式為經由下腹皮膚切口進行，傷口約2-3公分，手術傷口約一周可痊癒。

兒童腹股溝疝氣治療手術選項。(圖/台北榮總提供)

范玉華醫師指出，若採取單孔腹腔鏡手術，則是經由肚臍切開約0.5公分的傷口置入內視鏡，並在患側腹股溝處開一個針孔大的傷口（約0.2公分），經此傷口利用器械結紮疝氣囊。由於這是傷口藏在肚臍哩了微創手術，幾乎沒有明顯傷口，可有效降低病童手術後的不適感，另可同時觀察對側是否也有疝氣，可在同一次手術處理。

(中時新聞網)