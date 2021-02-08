國10東向4.3公里8日上午11時26分發生4部車輛連環追撞事故，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道10號東向4.3公里8日上午11時26分發生4部車輛連環追撞事故，國道警察初步調查，28歲林姓男子駕駛的自大貨車疑似未保持安全距離，追撞前方的自小客車，產生連環車禍。其中，一輛自小客車的駕駛與乘客送醫，乘客傷重，目前仍在搶救中。

國道警察表示，當時林男駕駛的自大貨車先追撞41歲呂姓男子的自小客車，呂男的車輛往前推撞63歲陳男駕駛的的營業用大貨車，陳男駕駛的大貨車再往前推撞黃男駕駛的砂石車。

其中，呂姓男子駕駛輕傷，但右後座乘客傷重，意識不清，頸椎骨折，送往義大醫院搶救。

(中時 )