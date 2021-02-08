年節將近，新竹街口攻城獅推出年節禮盒與「獅」八拉喜新春福袋，年節禮盒內含球員與教練親筆題字年節組合與攻城獅2021年桌曆。限量88個「獅」八拉喜新春福袋於6日上架後即一掃而空，為感謝獅紫軍們自球隊成立以來的支持，球團規劃多項神秘獎項，例如：與球員/教練共進早餐、搭乘球隊大巴、賽前全隊合照、擔任一日領隊等超值好禮，希望能讓球迷更近距離與球星們互動。

新竹街口攻城獅於上半季創下票房佳績，場均6705位獅紫軍進場獅吼，除了進場人數外，攻城獅賽事直播於YouTube平台也包辦聯盟「最高觀看次數前十名」與「同時在線人數前四名」，目前為所有場次累積觀看人數最多之隊伍。

經後台數據顯示，購票球迷有超過42%居住於新竹地區，其餘地區依序為新北、桃園、台北、台中，可見非主場城市球迷也踴躍至新竹獅子窩體驗最狂主場應援。攻城獅下半季單場票已於1月中旬開賣，目前6場主場賽事獅心瘋區門票皆已完售，尚有少量獅吼區門票。歡迎獅紫軍至拓元售票系統網路購票且即日起球迷也可至全省7-ELEVEN的ibon便利生活站購買新竹街口攻城獅下半季主場門票。

另外，球團於1月底舉辦的小獅子籃球訓練營頗受球迷朋友歡迎，獲得所有家長五星好評且做出口碑，決定於18、19日加開國小班；20、21日加開國中班，報名費為4000元且附贈一件攻城獅雙面球衣，舊生可享有3600元優惠價。目前報名總人數已超過50名，相較於第一梯次已成長近兩倍，加開場次名額有限，歡迎家長們踴躍報名。

(中時 )