品牌客戶急單增，國內紡纖原料廠春節產線不打烊，聚酯、加工絲、尼龍廠不休假生產；新纖（1409）、力麗（1444）、集盛（1455）指出，春節期間，加班趕工生產，產線還是24小時運作，預期到3月底，產能100％全產全銷。

原料價格上漲，業者指出，去年第四季至今，加工絲、聚酯、尼龍等相關產品的價格已上漲了1、20％，今年第一季的營運確定會是成長的。

新纖總經理羅時銓指出，品牌客戶的急單從2020年的第四季就有陸續增加的趨勢，而且，為掌握出貨時程、品質水準，據了解，客戶主要下單對象，多以可應付少量多樣、信賴度高、生產品質穩定的大廠為主。

根據手中的訂單來看，新纖指出，到三月底，聚酯、加工絲的產線應會100％全開。甚至，部分產品還要從越南地區運回加工。

除了品牌廠急單增加，有些地區的客戶，因缺艙、缺櫃，造成庫存水位降低，也會急於補庫存，力麗副總陳漢卿表示，國內的產線春節不休假，24小時應付訂單量的增加，目前產線都是100％全產全銷。

力麗指出，目前手中訂單能見度已到四月。5、6月的訂單，仍要視疫情變化而定；不過，整體產業環境及景氣看來，還是正向期待。

在油價往上連動紡纖原料上漲的趨勢下，市場預期，在聚酯、加工絲等產品價格維持高檔下，新纖、力麗2021年首季的營業毛利率預估會比去年同期提升至少2個百分點。

集盛的主要產品營占，尼龍粒44.53％、加工絲（DTY）32.22％、尼龍絲18.23％；集盛指出，油價上漲，紡纖原料價格上漲，激勵客戶需求增加，目前產線幾已都滿載，今年春節期間，生產不停工，持續加班應付客戶訂單。

以目前手中訂單量來看，集盛表示，整個尼龍產品及加工絲的價格趨勢，以現在市場的需求，整個價格趨勢是往上的。

(工商 )