緊張的中澳關係再次面臨新考驗。澳洲外長佩恩（Marise Payne）8日證實，中國大陸環球電視網（CGTN）主播、澳洲公民成蕾上周五（2月5日）被中國正式拘捕，指她涉嫌向境外非法提供國家機密。

路透報導，佩恩表示，多次就事件向中方表達關注，期望中方在司法、程序公義和人道待遇等方面，都能符合國際標準。

成蕾2020年8月起被中國當局拘留。澳洲政府8月14日從中國當局收到成蕾被拘留的正式通知，澳方官員同月27日透過視像連線與待在拘留所的成蕾通話。成蕾在中國出生，早年隨父母移居澳洲，2013年加入CGTN。

北京當局去年曾表示，成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，被執行強制措施，又指過程中嚴格依法辦事，成蕾的各項合法權益得到充分保障。

在成蕾被捕消息公開之前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日通過當地電台稱，兩國仍未就恢復部長級對話達成一致。

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