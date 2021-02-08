連鎖餐飲集團雅茗（雅茗-KY，2726）公告1月營收達1.93億元，月增28.09％，年增也近10％，新年之始即開出紅盤，並超越去年同期疫情爆發前表現，反映集團已經走出疫情影響。展望後市，雅茗在防疫期間精實營運體質，營業費用持續下降，營業利益率提升，為牛年營運成長打下厚實基礎，法人看旺全年營運。

雅茗-KY表示去年訂下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎，全年新展300店目標達成，截至目前，全球總店數已經突破1,150店大關，今年仍將持續聚焦在茶飲品牌擴大布局，成為主要成長曲線，更要打造華人最佳茶飲創業平台。

為擴大市場，雅茗-KY集團旗下茶飲品牌將以不同位，鎖同不同消費族群與城市分眾、分區攻堅，滲透不同市場。其中，主力品牌「快樂檸檬」著重在大眾茶飲市場，並持續深入大陸二、三、四線城市展店。中高價位的品牌「茶閣里的貓眼石」，則瞄準小資族群，布局大上海地區。集團創立第一個品牌「仙蹤林」則啟動品牌升級計畫，今年起目標每年展店30店。

雅茗-KY針對茶飲市場上的不同價格帶，以不同品牌與產品布局，今年因疫情疫苗問世，大陸內需市場復甦態勢明顯，加上合資公司「上海檬奇奇」也開始將「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，聚焦大學生及年輕消費族群，讓快樂檸檬品牌成為年輕人消費首選，今年營收可望較去年大躍升。

在海外布局方面，雅茗-KY今年將持續深耕美國市場及加大東協市場，美國市場仍是海外布局的重點，快樂檸檬已成為美西地區茶飲強勢品牌，未來3年內將挑戰200家門店，除了直營店開設外，更會以扶植各區域菁英加盟商為主，擴大快樂檸檬在北美茶飲市佔率。

在東協市場，雅茗-KY的馬來西亞合資公司去年在疫情下仍舊表現亮眼，今年除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以利東協大經濟區域布局，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場之代理商也積極參與及加入拓展計畫。

雅茗-KY也說，在去年入股知名熟成紅茶品牌「可不可」後，對於獲利表現挹注明顯，今年也將在「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎持續精進，對於今年營運較去年大躍升深具信心。

(工商 )