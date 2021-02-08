上洋產業（6728）8日公布1月營收1.24億元、年增49.76％。上洋表示，除了海外事業穩定成長外，國內大專院校、醫療機構、工廠、部隊等商用洗衣需求持續加溫，帶動相關業績成長，伴隨著房市及辦公大樓新建案的升溫，也為空調銷售成長。

法人表示，從整個房市推案量及市場需求來看，上洋空調部分今年有望有兩至三成的成長，商用洗衣及家電部分則有有望穩定維持5至10％的成長空間，整體而言，今年上洋在營收表現上可望維持去年動能，持續朝雙位數成長邁進。

上洋在學校宿舍、醫院及外勞宿舍均擁有高市占率，站穩商用洗衣龍頭，上洋表示，雖然學校招生面臨少子化，不過學子爭搶校內宿舍名額，部分學校也持續增建宿舍以滿足學生需求，推升宿舍內洗衣服務需求。

此外，近年房市熱絡，也反映上洋在空調產品的業績成長，從同時具備速冷、靜音、節能且外型設計簡約優雅的家用空調，到能滿足各式商辦建案或五星飯店需求的VRF商用系列，以及適合長時間或24小時營運的連鎖店面的PAC商用系列，今年受惠房市持續火熱，預估將有不錯的成績。家電部分，上洋所代理銷售的美國優必洗洗衣機、烘衣機，已經成為美系洗烘衣機品牌首選。

(工商 )