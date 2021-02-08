鄭文燦大啖油飯豆干鼓勵民眾造訪大溪老街。（呂筱蟬攝）

隨著桃醫疫情危機解除，桃園市長鄭文燦8日前往大溪老街視察旅遊安全及品嚐大溪美食。他說，桃園不是疫區，只要維持社交距離、戴口罩，國人到桃園旅遊、消費、訪友完全沒問題，更大啖游記百年油飯、黃日香豆干，鼓勵民眾到大溪旅遊。

游記百年油飯受確診者足跡影響，不僅曾暫停營業大消毒，重新開門後來店客人也雪崩式下滑。第五代業者游世元曾在台積電工作，去年才返鄉接下家業，沒想到今年就遇到如此慘況，他說，確診者足跡公布當天下午，就完全沒客人再進門，包含老街商家生意幾乎都下滑7成以上，如今靠外縣市宅配訂單支持，近日來店取貨的客人也多了一些，但留在店裡用餐的顧客還是不多。

鄭文燦強調，桃園與其他縣市一樣，只要落實防疫規範，民眾外出旅遊相當安全，其中案908最後一個足跡到大溪老街，1月26日起至今滿14日，所有接觸者居家隔離後也確定無風險，大溪老街包含餐廳、公共區域等環境已多次徹底消毒，因此大溪老街是安全的旅遊地點，遊客可以放心採買、旅遊、購物、消費，來大溪體驗文化魅力，相信只要防疫安全做得好、安心旅遊沒煩惱。

他帶頭大啖游記百年油飯，也說外婆就是大溪人曾住在附近，吃過這家油飯也非常喜愛，之後他也採買黃日香豆干，笑稱這是小時候遠足時必備零食，用實際行動為大溪商家加油打氣。

(中時 )