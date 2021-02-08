趁著春節假期，外出走春，開啟一整年的好運，是不少人新春期間的必備行程！但是如果遇到人潮洶湧的場所，今年除了要特別提高警覺，升級防疫意識之外；手機網路暢通更是現代人拜年的基本需求！中華電信以及亞太電信都針對年節期間全台各處景點重點投入基地台建設，要讓消費者在傳送牛年賀年訊息時，暢通無阻！

中華電信宣布，為讓全台客戶春節連假期間，返鄉、外出走春或在家追劇，享受順暢無比的4G/5G行動網路服務！中華電信特於全台觀光景點、廟宇及交通要道共167處，包括台北龍山寺、碧潭風景區、新竹北埔老街、苗栗銅鑼九華山、台中一中商圈、彰化八卦山、南投紫南宮、北港朝天宮、嘉義檜意森活村、台南安平老街、高雄草衙道、屏東墾丁大街、宜蘭梅花湖、花蓮光復糖廠等熱門景點，持續投入近千台4G/5G高效能基地台，全天候進行行動網路優化調整，提供客戶更優質的行動上網服務。

春節將近，亞太電信則是為確保消費者於過年期間享有高品質的通訊服務，將於竹山紫南宮、高雄愛河等熱門景點區域增設移動式基地台，其它主要道路則是調整基地台參數，增加涵蓋與容量，滿足返鄉人潮需求，確保提供高品質的行動通訊及網路服務。

春節期間，若正巧碰到行動電話繳費時間，全台5大電信都已經公布春節期間延後繳費的規定，此外還包含春節假期間門市的營業時間，有需求的消費者可以參考以下新聞。

(科技)