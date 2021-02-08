花蓮一名年約70歲的林姓老翁，今天上午擅闖台9線壽豐路段中央分隔島欲穿越馬路，不慎被一輛路過機車撞倒在地，當場因頭部重創失去呼吸心跳，且現場血跡斑斑。救護人員趕抵現場實施CPR後，林翁曾一度恢復呼吸心跳，不過送醫急救仍傷重不治；經查，41歲黃姓騎士酒測值為0，至於肇責仍待警方釐清。

花蓮縣消防局壽豐消防分隊小隊長陳果夫表示，今天早上約10點51分獲報指出，台9線207K壽豐鄉中山路6段176號前發生一起行人與機車撞擊事故，行人倒臥在地且量測不到脈搏，救護人員趕抵現場趕緊施予CPR，並同步請求協助支援。

黃男今天上午從台東關山騎乘機車沿台9線往台北行駛，當時時速約50、60公里，不慎撞到從分隔島的樹叢慢慢走出來到車道上的林翁，自己因撞擊力道，打滑到一旁人行道上，造成身上多處擦挫傷。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

林姓老翁今上午擅闖台9線壽豐路段中央分隔島欲穿越馬路，不慎被一輛路過機車撞倒在地，頭部重創當場失去呼吸心跳，經CPR後一度恢復呼吸心跳，不過最後仍傷重不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳果夫說，第2台救護車趕抵現場後，趕緊協助救護處置，患者一度恢復呼吸，搬運過程中卻再度失去生命徵象，期間仍持續實施CPR，救護車將其送醫後，離院時得知已宣告不治。其中患者頭部及顏面有嚴重外傷，肢體則無明顯外傷，機車騎士則是肢體與臉部擦挫傷，表示毋須送醫。

黃男向警方供稱，今天上午從台東關山騎乘機車沿台9線往台北行駛，當時時速約50、60公里，看到林翁從分隔島的樹叢慢慢走出來到車道上，趕緊往右偏，但還是不幸撞到他，自己也因撞擊力道，打滑到一旁人行道上。據了解，台9線壽豐路段車輛行經速度之快，至於詳細事故原因及肇事責任仍待警方釐清。

此外，針對今天出動第2台救護車支援，消防局表示，雙軌救護是近期針對危急案件的對策，為提升救護技術員在現場能盡速給予OHCA患者進階處置，提高存活率，雖然患者現場及到院後，都曾回復自主心率，最後仍因傷勢嚴重不治。

(中時 )