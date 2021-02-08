中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，首波透過COVAX可取得的AZ疫苗數量為20幾萬劑，目前到貨時間尚未確定。若以最快2月底到貨來說，預計最快3月施打。

陳時中表示，自費接種可能性沒有排除，但是何時可以？就是緊急有需要的防疫人員打完之前，是不會開放的，有剩的就會開放，其他的就會照著疫苗政策去執行。如果趕著要出國，「我們沒有排除這樣的可能性」，還是要先讓防疫主要需求對象都打了，才會提供自費或是「提供小部分」。

陳時中強調，若有特別需要、重要的商務往來，可以放在後面幾波來打，若是想要提前打，除非政策劑量有剩，且必須要在一定的量能裡面。

我國確定成功列入COVAX首波疫苗供貨名單，預計與5至8個非聯合國會員國共同分配約130萬劑的AZ疫苗，但配送時程卡在世界衛生組織何時緊急授權使用AZ疫苗，若順利的話，預計2月至6月到貨，到貨後一周可開始施打，因此以最快2月底到貨來說，等於最快3月可接種。

(工商 )