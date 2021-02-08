A股三大指數8日集體收漲，其中滬指上漲1.03％，收報3,532.45點；深證成指上漲1.75％，收報15,269.63點；創業板指上漲2.64％，收報3,278.06點。兩市合計成交人民幣（下同）8,061億元，行業類股漲跌互現，北向資金8日淨買入79.3億元。

盤面上看，影視股大幅拉升，唐德影視、北京文化、金逸影視等漲停；化工股表現活躍，金牛化工等漲停；酒店餐飲、旅遊、工程機械、煤炭、建材、半導體等類股均走強；保險、釀酒、銀行等類股走勢疲弱。

個股方面，寧德時代大漲逾8％，股價再度站上400元大關；貴州茅台盤中最高至2378.88元，再度刷新歷史新高。

中信證券表示，宏觀流動性緊平衡前移，預期紊亂下的避險情緒導致近期市場更加分化，但後續新發基金規模放緩，以及中小市值股票普跌導致散戶的惜售行為，將弱化新舊資金置換並緩解極端分化行情，預計節後市場將回歸輪動慢漲的均衡狀態。

(工商 )