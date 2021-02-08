數位轉型為全球發展趨勢，為引導金屬產業朝向製造數位化發展及加速升級轉型的腳步，經濟部工業局攜手工業技術研究院機械與機電系統研究所推動「數位製造管理加值計畫」，建立與產學研的交流互動平台，鏈結具備精實管理能量的大學校院及工業局技術服務能量登錄合格機構的單位，以可視化、生產資訊化與數據化工具，提升產業創新營運商業模式，並協助業者開設客製化技能傳承交流課程，強化在職人員的數位技能，偕金屬產業邁向全球供應體系。

工業局指出，我國金屬產業有著產品規格眾多、少量多樣的特性，加上現在產品的生命周期不斷縮短，客戶的長期訂單逐漸轉變為短期訂單，要想在眾多競爭的環境下嶄露頭角，勢必得在生產製造端上，擁有具備軟、硬體多元化能力及高度專業的人才。

工業局推動「數位製造管理加值計畫」，為企業量身打造專屬培訓人才課程，首先對製程中遭遇的困難訂定數位化管理改善標的，再搭配精實管理技能傳承交流與數位化工具應用培訓，協助內部員工深化對數位化的認知及工具應用能力。透過經營數據化、管理可視化及生產資訊化，以此提升企業的數位能量，強化接單生產的軟實力，不僅幫助企業實踐數位製造管理，也能有效降低生產管理成本，使員工和企業都能張開雙臂擁抱數位工具與新能力，踏出企業數位轉型的步伐，迎戰轉型風潮。

(工商 )