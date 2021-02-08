慧榮科技公布2020年第四季財報，營收表現優於預期，達1億4390萬美元，較上一季成長14%，毛利率49.3%。稅後淨利2,992萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.86美元(約新台幣24元)。2020全年度營收5億3,952萬美元，較2019年大幅成長17%，毛利率49.2%，稅後淨利1億1,355萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘3.24美元(約新台幣91元)。

慧榮去年第四季三大產品線營收與第三季相比，SSD控制晶片成長5%~10%，eMMC/UFS大幅成長65%~70%，SSD解決方案減少30%~35%；2020全年度與2019年相比，SSD控制晶片成長15%~20%，eMMC/UFS成長35%~40%，SSD解決方案則成長35%~40%。

慧榮總經理苟嘉章表示，在客戶訂單穩健成長帶動下，去年第四季營收優於預期，慧榮提供給智慧型手機和IOT裝置的eMMC/UFS控制晶片營收表現尤其亮眼，而SSD控制晶片也持續受惠於PC的強勁需求，SSD解決方案則因季節性因素而減少出貨。

展望未來，苟嘉章表示，在目前晶圓代工產能吃緊的狀況下，慧榮所幸取得的產能已能滿足今年的營收預估，2021年第一季不受季節性因素影響，目前已訂單滿載，而全年度訂單也遠超過營收預估，將持續帶動公司穩健成長，目前已經看見PC、智慧型手機、IOT裝置OEM市場的強勁需求，加上SSD及eMMC/UFS控制晶片不斷增加的開案量，預期這一波需求將持續延燒到2022年。

慧榮預估2021年第一季營收將介於1億5400萬至1億6100萬美元之間，較上一季成長7%-12%，毛利率介於48%至50%之間。2021全年營收將介於6億5000萬至7億美元之間，較2020年大幅成長20%-30%，毛利率介於47%至49%之間。

(時報資訊)