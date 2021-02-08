連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)公布2021年1月自結合併營收1.92億元，較去年12月1.5億元成長達28.09％、亦較去年同期1.75億元成長9.92％，創近17月高點、亦超越去年新冠肺炎疫情前表現，反映營運已走出疫情影響，集團看好今年營運表現可望顯著反彈。

雅茗表示，2020年雖受疫情因素影響，使集團營運表現不如2019年，但集團在疫情期間同步進行組織精實及營運體質調整，使營業費用持續下降、帶動象徵本業獲利能力的營益率提升，為今年營運谷底反彈打下厚實基礎。

雅茗去年訂定「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎，全年新展300店目標順利達成，目前全球總店數已突破1150家大關。展望今年，集團持續聚焦茶飲品牌擴大布局、成為主要成長曲線，以打造華人最佳茶飲創業平台。

雅茗指出，主力品牌「快樂檸檬」著重在大眾茶飲市場，去年深入中國大陸二、三、四線城市展店有不錯斬獲。中高價位品牌「茶閣里的貓眼石」則瞄準小資族群，布局大上海地區，創始品牌「仙(足宗)林」去年亦展開品牌升級再造，規畫每年新展30家店。

雅茗針對茶飲市場不同價格帶完整布局，在疫苗出爐等利多加持下，中國大陸內需市場復甦態勢明顯，配合合資公司「上海檬奇奇」開始將「快樂檸檬」導入校園餐廳及校外周邊門市，聚焦大學生及年輕消費族群，可望帶動今年營收較去年躍升。

海外布局方面，雅茗今年持續深耕美國、加大東協佈局，美國市場仍是布局重點，「快樂檸檬」已成為美西地區茶飲強勢品牌，未來3年挑戰展至200家門市，除了開設直營店外，將以扶植各區域菁英加盟商為主力，擴大「快樂檸檬」在北美的茶飲市占率。

東協市場部分，雅茗指出，馬來西亞合資公司去年在疫情下仍表現亮眼，今年除持續加速展店外，亦會與有意結盟的東協國家夥伴擴大合作，以利東協大經濟區域布局，目前已有菲律賓、印尼、澳洲等市場代理商積極參與及加入拓展計畫。

此外，雅茗去年入股台灣茶飲品牌「可不可」熟成紅茶，對集團獲利表現挹注顯著，今年將持續精進「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三大策略成長引擎，對於今年營運較去年反彈深具信心。

(時報資訊)