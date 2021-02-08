中職官辦熱身賽2月賽程。（截自中職官網）

中華職棒32年將於3月13日開打，今天聯盟公布官辦熱身賽賽程，26日展開，每隊將進行8場比賽，同時聯盟正與疫情指揮中心研究採取實聯制售票開放觀眾進場之方案，等待方案出爐後，將會正式公布售票相關內容。

熱身賽首日晚間6點35分兩地開打，統一獅與富邦悍將在澄清湖棒球場交手，斗六棒球場則上演中信兄弟與味全龍之戰。

27日同樣兩地開打，晚間5點05分富邦悍將在澄清湖棒球場對戰樂天桃猿；統一獅則在斗六面對味全龍。3月3日至6日，將有4場熱身賽在台南棒球場進行，3月9日至10日則移師嘉義市棒球場。

總計20場、為期13天的中華職棒熱身賽，皆安排在中南部球場進行，5支球隊各出戰8場，其中3月1日及周六、日是17:05開打，3月6日斗六場則是13:05開打，請球迷朋友特別注意。

賽事期間場場直播，歡迎透過愛爾達體育台、緯來體育台、MOMOTV (CH75)及CPBL TV一賭球星風采。為回饋廣大球迷的支持，2月26日中信兄弟vs.味全龍、27日富邦悍將vs.樂天桃猿以及28日統一獅vs.中信兄弟的比賽，將首次透過CPBL中華職棒官方粉絲團線上直播。

(中時 )