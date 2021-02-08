陳其邁在消防同仁的協助下實際體驗重量高達60公斤的六角槓硬舉，表情顯得相當吃力。（洪浩軒攝）

農曆春節將至，大家在引請期盼年節長假都做了許多規畫，但消防局勤務中心仍堅守崗位服務不打烊，高雄市長陳其邁8日特別抵達消防勤務中心慰問消防同仁及義警消，向大家拜早年，並致贈水果禮盒及加菜金，感謝值勤弟兄姐妹在家人團聚的時刻，出勤守護市民安全。

除了與消防弟兄拜早年，陳其邁也到成功分隊的體能訓練室參觀，由消防人員親自示範使用各項健身器材來強化肌耐力，以應付繁重的救災體力需求，陳其邁在消防同仁的協助下實際體驗重量高達60公斤的六角槓硬舉，表情顯得相當吃力，對於消防弟兄時不時出勤救災就要搬起比健身器材更重的患者，令他更為佩服。

陳其邁表示，消防弟兄還有義消的同仁，其實都非常辛苦，1年365天、24小時都隨時待命，所以他在過年前特別來慰問他們，尤其在春節期間，因為有很多活動，用火頻率也大大增加，所以也提醒市民提高警覺小心用火，高市府也會針對義消、消防設備或是在預算上給予支持。

陳其邁指出，針對超勤加班費不足的部分，市府已編入110年的預算，並將義勇互助補助金額由原來的600元調升至800元，捕蜂捉蛇勤務也從110年起逐步回歸至農業局業務，讓消防局的業務能夠更單純，以減輕大家的負擔，另為體恤防疫辛勞，核發出勤獎金，疑似個案每趟每人1500元，確診個案每趟每人2500元，並針對過年期間出勤的部分，發放春節津貼，讓同仁能夠得到獎勵。

(中時 )