台灣性教育協會、華人情感教育協會近日聯合辦理「2020年台灣十大性與情感教育事件選拔」，經過評選後，今天公布結果，前三名分別是：通姦除罪化、女大生命案及新生兒跌破17萬等。

去年5月29日大法官宣告刑法239條通姦除罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。這項「通姦除罪化」的釋憲，被選為去年十大性與情感教育事件第一名。

台灣性教育協會理事長、輔大公共衛生系副教授鄭其嘉表示，通姦除罪化已是國際趨勢，但不表示這個行為是對的，也不是鼓勵通姦；而是希望有關感情婚姻的課題，回歸雙方婚姻經營的私領域以及教育的實施。通姦除罪化不再限縮已婚者的性自主權，但不是鼓勵已婚者濫用或誤用「性自主權」。

去年10月28日，台南某大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生獨自回租屋處途中失蹤，警方獲報發現高雄男子梁育誌預謀性侵，涉嫌以童軍繩將鍾女勒昏後拖上車，然後在高雄山區加以殺害。這起事件當時引起軒然大波，獲選去年十大性與情感教育事件第二名。

精神科醫師楊聰財表示，兇手之前曾6次盜用女性內衣褲，並曾尾隨女性要進行觸摸及性攻擊，但這些徵兆都未被注意，最後造成女大生被殺害。他認為，針對「特殊性偏好」加害人，應該以「病犯」方式來處置，加以進行心理治療。

去年台灣出生人數落在16萬5249人，是首度邁入人口負成長，可說是「生不如死」。出生人數創新低，成為台灣的國安問題，被選為選去年十大性與情感教育事件第三名。

華人情感教育發展協會理事長詹昭能說，出生率下降，關鍵是愈來愈多人不結婚，其背後的兩個關鍵問題：一、為何這麼多人無法結婚；二已經有伴侶的人，為何不結婚。

詹昭能表示，少子化問題的源頭是越來越多的人不婚或不生，其核心關鍵是婚育價值觀。面對少子化影響所及的人口結構問題，無論是從婚姻生活或是養兒育女角度論，落實「愛」與「被愛」的情感教育，藉以重振婚育乃至於家庭價值觀，顯然刻不容緩。

(中時 )