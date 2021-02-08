趙少康爭取2024總統參選 遭問會再退黨嗎?笑而不語

中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，今(8)更宣布將參選2024年總統大選，未來會以「兩岸和平、藍綠和解」為首要目標，對此民眾黨也發出聲明，表示距離2024年總統大選還有很長一段時間，國民黨提名人也尚未確定，「趙少康先生表態參選屬個人權利，民眾黨對此並無意見。」

趙少康退出政壇多年，生活重心皆放在媒體工作，這一次選擇重回國民黨，直言是因擔憂台灣現狀，也希望能救國民黨、救臺灣。先前他曾多次強調他不排斥任何位置，他也不諱言的表示，「若民進黨都做得好，我幹嘛要回來。」

民眾黨表示，目前台灣政局中，民進黨一黨獨大且作風強硬，不把在野黨看在眼裡，這點在野黨都深有所感，「但要解決這樣的情況，並非是讓國民黨再次壯大，而是在野黨當自強，過去人民已經給國民黨很多機會自我改革，然而成效有限。」

同時民眾黨也提到，趙少康主張的「兩岸和平問題」，背後還得考慮國際情勢變化，「趙少康先生若有具體方案，不妨提出，讓朝野及社會大眾一同討論。」

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(中時新聞網)