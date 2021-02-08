10日起就正式進入春節連假，交通部8日提醒，今年考量防疫，預期國道車輛會比往年多，加上降雨，容易出現較嚴重的壅塞情形，提醒民眾上路前要先做好準備。

交通部長林佳龍8日在臉書上發文指出，用路人在務必掌握國道管制措施與即時路況，透過時間分流、運具分流、路線分流，避開塞車路段及時段。另外8日及9日最後兩天上班日，不少人已經請假踏上返鄉旅途。今年考量防疫，預期國道車輛會比往年多，加上降雨，容易出現較嚴重的壅塞情形。。

交通部提醒，非常壅塞時段落在初一至初三上午南向。初三至初五下午北向。尤其初三初四北向，預估中部局部路段將壅塞至凌晨。建議常用替代道路，以台9替代國5路段。台61西濱快速公路替代國1及國3路段。台63替代國6路段。

為了讓國道有更好的分流效果，部分匝道將實施「高乘載管制」3人以上才可上國道。另有「匝道封閉」協助順暢主線車流，還透過「差別費率」鼓勵分流。提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及收集瞭解各項交通疏導措施，並於出發前透過高速公路1968App查詢即時路況，以避開壅塞路段及時段。

(工商 )