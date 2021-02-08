頭份市公所為配春節連假，從年初一至初四止，所有路邊停車收費路段，全部暫停收費。原本市公所配合客家鄉親從元霄節後開始掃墓習俗，安排在頭份市生命紀念館舉辦超渡法會一事，在考慮新冠肺炎疫情影響，決定今年法會暫停，但市公所為了市民方便，仍會在館前搭建祭拜帳棚，提供市民使用。

頭份市公所為配合春節連續假期，在農曆年春節期間，從年初一至初四，也就是國曆2月12日至2月15日，所有路邊停車收費路段，包括中華路、自強路、東民路、信東路、和平路、建國路等，全部路旁停車格都暫停收費。

頭份市中央路改建工程即將完工啟用，頭份市公所預定從2月16日起對中央路全面收取停車費。（謝明俊攝）

另外，頭份市公所因配合縣府施工，中央路原公告自109年7月15日起至109年12月31日止暫停收費。但因縣府工程進度及點交停車格期程延後，頭份市中央路全路段，亦即從永貞路至自強路間，將自2021年2月16日起恢復收費。

為配合頭份市客家鄉親在元霄節過後開始掃墓，所以頭份市公所以往每年都會在頭份生命紀念園區舉辦法會，以超渡先人，讓後輩子孫能盡一分孝心，今年因應新冠肺炎疫情，為防群聚感染發生，所以市公所已決定今年法會暫停一次，但因鄉親掃墓祭祖活動仍會繼續，因此，市公所將會在頭份生命紀念園區大廳前廣場，搭建祭拜帳棚，以便親親擺放祭品，並可遮風避雨，市公所並籲鄉親要做好防疫措施，戴好口罩並消毒雙手，在祭祀祖先的同時，也可做好防疫工作。

(中時 )