高雄市議員黃捷罷免案遭否決，緊接著割萊委活動也已開跑，台灣基進黨立委「3Q哥」陳柏惟、民進黨台北市立委吳思瑤都被鎖定。對此，國民黨新北市議員葉元之昨(7日)在電視節目中分析，「3Q哥的確是最危險的，吳思瑤的部分，坦白講會有難度」。

談到近期被點名罷免立委名單，葉元之昨(7日)在新聞談話性節目《驚爆新聞線》中，以總統得票率分析各選區狀況，他認為當藍營總統得票率在該選區越高，那麼這些立委被罷免機會越高，以此邏輯來講，3Q哥的確是最危險的，吳思瑤的部分，坦白講會有難度，因為該選區藍營的盤沒有那麼大、吳思瑤每一次選舉基本盤都成長，代表她的基層服務不錯，以及大家對她的仇恨值沒有這麼高。

至於，行政院長蘇貞昌之女、立委蘇巧慧也曾被點名為罷免對象，對此，葉元之則說，蘇巧慧的部分有利有弊，因為爸爸蘇貞昌都把政績做給她，所以她的仇恨值又會比吳思瑤來的高。

另外，發動罷免立委陳柏惟「刪Q總部」領銜人楊文元今天向中選會提案，送交第一階段提議書名冊，他說，雖然高雄罷捷失利，刪Q行動依然繼續，他們和全台所有罷免行動一樣，都是小蝦米對抗大鯨魚，沒有奧援，更沒有一個身兼黨主席的總統會公開疾呼要保誰，呼籲各界把焦點放在陳柏惟身上，檢視陳柏惟到底是哪裡做不好。

(中時新聞網)