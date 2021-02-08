一名網友日前與女友到日月潭住民宿，女友出門時因為太趕，急忙從櫃子裡拿了保險套就出門，入住後晚上才發現，該保險套竟然是形狀相似的食物「乾燥劑」，讓網友頓時傻眼，急忙詢問友人民宿會賣保險套嗎？友人則笑說「你認命跑去超商買吧！」

該網友的友人在PTT上發文表示，他的朋友日前與女友到日月潭遊玩、住民宿，朋友入住民宿當天晚上突然詢問他「民宿有賣保險套？」，原因竟是朋友的女友出發前太趕，隨手從櫃子拿了一個「貌似」保險套的包裝就出門，朋友當晚乍看也以為是保險套，結果仔細一看竟是放在食物包裝內的「乾燥劑」。

女友出門時因為太趕，急忙從櫃子裡拿了保險套就出門，入住後晚上才發現，該保險套竟然是形狀相似的食物「乾燥劑」。（圖／翻攝自PTT）

因為乾燥劑與保險套的外觀皆是四方形的塑膠膜，才會導致女友誤認，事後朋友相當崩潰，但是又不敢詢問民宿業者，只好詢問原PO民宿會賣嗎？原PO也回說「沒吧，又不是汽車旅館」，他原先看到朋友傳的「假保險套」照片，一時也認不出來，之後才驚覺「等等…這乾燥劑吧」，只好勸朋友認份點，到超商買保險套。

許多網友也笑翻說，「為什麼不在車上放幾個備用」、「行李袋裡可以多塞幾個保險套」、「敲隔壁房間借幾個就好，一定會有」、「有時間發問不如去7-11買」、「一般人會只帶一個出門嗎」，也有專業的網友說，據《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》第10條「旅館業及浴室業，其營業場所應提供保險套及水性潤滑劑」。

(中時新聞網)