在現代汽車領跌下，8日韓股普遍走軟。KOSPI指數收3,091.24點，下跌29.39點，跌幅0.94%。

就在現代汽車鄭重宣布，沒有與蘋果商談電動汽車製造計畫的消息後，現代與子公司起亞股價，終場分別狂跌6.21％與14.98％。

現代暴跌下，運輸類股也跌7.86％。至於現代關係企業，如現代摩比斯(Hyundai Mobis)，物流單位現代Glovis與零組件事業群現代威亞(Hyundai Wia)分別跌8.65％，9.5％與11.9％不等。

權值股大都下跌，三星電子漲0.6％，SK海力士跌1.96％。電池製造商樂金化學(LG Chem)與三星SDI分別跌3.7％與0.65％。

市場也在靜待MSCI明晟季度調整內容，預計台灣時間10日上午將揭曉。

Kiwoom證券表示，外資在10日期指結算前，若動作較大盤勢也會跟著震盪較大。

外資賣超3546億韓元，約3.16億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,119.6韓元，韓元升值0.37％元。

(時報資訊)