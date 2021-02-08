記憶體廠華邦電(2344)2021年1月合併營收為69.03億元，月增1.4%、年增87.45%，主要是子公司新唐於2020年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購以後，該事業併入公司合併財報。

華邦電將於2月19日舉行線上法說會，將就2020年財報做說明。展望上半年，可望釋出與同業相同樂觀之看法。第一季記憶體IC價格均看漲，有利公司營運。

去年記憶體產業逐步回穩，加上旗下轉投資新唐科技去年9月完成對日本Panasonic Corporation半導體事業之併購，華邦電2020年合併營收606.83億元，創新高，年增24.42%。

華邦電因旗下轉投資新唐科技併購效應，去年第四季合併營收達203.47億元，季增26.9%，再創單季新高。

華邦電記憶體事業，去年拿下iPhone新機OLED面板外掛NOR Flash晶片大單，且隨著NOR Flash產能供給吃緊，NOR Flash價格止跌回穩，今年上半年價格持續看漲。加上公司另一主要產品利基型DRAM價格，已從去年第四季開始漲價，漲幅雙位數，在供需缺口未能緩解下，今年上半年利基型DRAM價格也仍看漲。

華邦電2020年第三季每股盈餘0.08元。華邦電因併購初期致整體費用增加，單季歸屬於母公司業主淨利3.31億元，季減53.3%，年減約44%，每股純益0.08元。前三季稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

華邦電2020年前三季合併營收403.35億元，年增約11%；毛利率26.89%，年減1.08個百分點；稅後純益9.54億元，年減35%，每股純益0.24元。

(時報資訊)