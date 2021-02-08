中華電(2412)轉投資是方(6561)1月營收2.3億元，年增15.11%，創下歷史新高，全球雲端趨勢未來幾年持續穩成長，是方營運動能樂觀，法人也看好是方今年營利將挑戰2位數成長。

是方2020年在新冠肺炎衝擊全球影響，帶動宅經濟、居家辦公以及遠距教學等需求大增，加上香港問題，更使得國際雲端大廠在台灣業務量飆升，持續帶動是方雲端應用服務的營運動能；是方去年前三季稅後盈餘4.45億元，年增10.69%，每股盈餘達6.3元。

是方總經理劉耀元表示，去年雲端事業出現高成長，主要受惠疫情帶動，加上遠距離上班、視訊等需求，帶動雲端總機、資安等需求，進入今年後疫情時代，預估業績持續成長，此外，是方可提供亞馬遜、微軟、谷歌、IBM、阿里巴巴等五大公有雲網路直連服務，滿足企業混和雲應用需求。

是方去年前三季每股盈餘6.3元，是方預期今年成長動能可能和過去2~3年相似，法人也預估，是方今年營收成長6~8%，獲利預估會有兩位數成長。

不僅如此，是方日前跨足健康照護領域，推出「是方i健康APP」，長期也將看好成為營運新動能。

(時報資訊)