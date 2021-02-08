辣模子涵外型亮麗，還有魔鬼般高挑身材，在網路擁有不少人氣，IG有近百萬人追蹤，而平時會透過社群網站分享生活近況的她，近日曬出現身美式賣場好市多（Costco）的近照，好身材引起網友熱議。

子涵在IG曬出逛好市多的照片，只見她上身雖包緊緊，但裙子短到僅遮住屁股蛋，一雙白皙長腿全都露，讓網友看了都很激動，直呼想巧遇她之外，還大讚她的好身材，「腿好長好漂亮喔」、「腿實在無敵」、「腿也太細…完美真的完美」。

子涵現身好市多，一雙長腿超吸睛。(圖／翻攝自IG)

而她今(8日)也曬出一張火辣照，穿著細肩帶連身衣的她，超低胸設計讓她的傲人上圍快掉出，事業線更是清晰可見，下半身短到僅遮住重點部位，神秘地帶若隱若現，性感指數破表。

子涵之前因捲入連千毅小三風波一炮而紅，不過接連爆出吸毒、整容、被劉喬安仲介賣淫等負面新聞，為證明清白，她也發聲明澄清，在經歷長達半年的低潮期後，最近也漸漸復出，而她在休息時也沒閒著，不但去學畫畫、高爾夫陶冶性情，更開始練起鋼管舞，時常在IG發文分享成果。

而她之前接受週刊專訪，也透露理想型，希望對方是真正疼她的，愛她也愛她的家人、孝順並尊重她的事業就可以了，至於外型跟有沒有錢，她都覺得不是很重要。

(中時新聞網)