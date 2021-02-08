宇宙人「明天留給我」演唱會一波三折，原本在今年1/2、1/3舉行，因疫情關係，延期為1/23、1/24，然而最終仍因疫情取消，改為線上演唱會。宇宙人「明天留給我」線上演唱會2/7晚間8點登場，總計YouTube、微博、LINE MUSIC直播最高即時觀看數30萬。

宇宙人以新歌〈先這樣〉開場，在主唱小玉一句「機長方Q帶你起飛」的熱情邀請下，宇宙人帶領歌迷一起飛往宇宙人的音樂國度，「今天不管你身在哪裡看著我們，都是搖滾區！」宇宙人表示，距離上次在小巨蛋跟大家見面已經一周年了，「真的很想再跟大家見面，看到大家這麼踴躍留言來參與，真的非常開心，知道你們一直都在，我們也一直都在。」

選擇在2/7舉辦線上直播演唱會，正是呼應去年2/8宇宙人首次登上台北小巨蛋演唱會，小玉說：「這是我們第一次舉辦線上直播演唱會，因為原訂的演唱會一共取消了兩次，這次不會再取消了，一定要跟大家碰面！經過這一年的苦悶，不管怎麼樣大家都在一起，大家嗨起來好嗎！」宇宙人帶來歌迷熱烈敲碗期待的〈淹沒〉、〈花花〉，要粉絲現場刷起留言並送海報，宇宙人笑說先前花了六小時簽了三千張，就是想在演唱會上送給歌迷，「這次終於有機會送出去了。」

演唱會有馬念先、孫盛希、七月半蔡哥、羅莎莎4位嘉賓，孫盛希和宇宙人合唱〈曖〉，孫盛希笑說雖然曾和宇宙人合作過歌曲，但沒有在宇宙人的專場一起演出，「真的好開心喔！」方Q準備了一張機票給孫盛希，希望她可以想去哪裡都能隨心所欲，希希說：「快要過年了，但我回不了家，我可以使用這張機票回韓國嗎？」宇宙人胸有成竹帶希希一路走到演唱會後台，來到背後key著光化門照片的「韓國」，讓歌迷直呼「太有創意」，也讓希希用韓文大喊：「哥哥們好帥啊！」孫盛希表示宇宙人一直很喜歡希希的音樂作品，在音樂上也都有交流，這是第一次擔任演唱會嘉賓，非常開心，而小玉直呼希希新專輯「超辣」。

宇宙人唱完〈Hey〉，偶像馬念先現身！原本宇宙人演唱會訂在1/2，馬念先恰好可以來幫當天生日的小玉慶生，結果延期的演唱會變成幫偶像提前慶生，因為馬念先2/8生日，宇宙人立刻獻唱生日快樂歌給偶像，並送上蛋糕，馬念先讚宇宙人：「在我心中台灣最厲害的團就是宇宙人！」宇宙人謙虛表示不敢當，馬念先是宇宙人從小到大的偶像，雙方合唱〈跆拳道〉和〈巴黎草莓〉。

宇宙人幫馬念先慶生。圖／相信音樂提供

孫盛希在宇宙人線上直播演唱會上擔任嘉賓，彼此玩得開心。圖／相信音樂提供

羅莎莎擔任宇宙人線上直播演唱會嘉賓。圖／相信音樂提供

宇宙人2:7線上直播演唱會吸引三十萬人觀看。圖／相信音樂提供

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