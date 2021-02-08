《一拳超人：最強之男》繁中版「春節登入送」活動即刻開跑！眾多虛寶好禮等你來收集！

《一拳超人：最強之男》繁中版「閃光弗拉休 祥雲劍服」全新新春造型時裝 2 月 14 日熱情上線！

由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(8)日宣布，為歡慶即將到來的農曆春節，特別推出誠意滿滿的新春系列活動，包含「春節登錄送」、「春節主城燈籠展」、「拜年帖」、「閃光弗拉休 祥雲劍服 時裝新春特賣會」等。遊戲主城也將以嶄新面貌與玩家們見面，濃厚的過節氣息保證讓英雄玩家們眼睛為之一亮；「閃光弗拉休 祥雲劍服」全新新春造型時裝也絕對讓英雄玩家們在遊戲之中脫穎而出，大放異彩！更值得一提的是，今年春節假期將遇上西洋情人節，營運團隊也特別釋出應景的「英雄委託 情人節任務」，凡完成指定任務，即可獲得情人節專屬形象框、頭相框等豐富虛寶獎勵。

不僅如此，官方團隊更特別表示，擁有龍級強大戰力的怪人協會參謀「張望怪」限時招募復刻活動也將於 2 月 12 日再次熱鬧降臨遊戲中，豐富多元的限時招募回饋、角色試煉等熱鬧活動也將同步展開，「張望怪偵察機」專屬招募活動也將於近期登場。今年春節連續假期《一拳超人：最強之男》將帶給各位英雄玩家不間斷、高潮迭起的精彩活動，快呼朋引伴一同相約《一拳超人：最強之男》遊戲中不見不散！

《一拳超人：最強之男》繁中版「張望怪偵察機」專屬招募活動將於近期精彩亮相！

《一拳超人：最強之男》繁中版 怪人協會參謀「張望怪」龐大攻擊輸出技能再度公開！

張望怪

名義上為怪人協會中參謀，輔佐「怪人王」遠呂智。

聲優：子安武人

系列：超能

陣營：怪人

定位：全體攻擊、生命掌控、超能核心

技能：

普攻：情報偵察。派出偵察機探測單體目標，命令攻擊力最高的隊友進行「追擊」，並恢復自身攻擊力120%的生命值。

絕技：立方坍縮。對敵方全體目標造成110%攻擊傷害，並降低目標15%生命值上限，持續2回合(生命值溢出部分立刻削減)。

被動：協會參謀。提高全體隊友15%生命值上限，持續2回合。同列角色為怪人時，為張望怪分擔50%受到的傷害(生命值低於20%不再分擔)。永久增加自身生命值。

核心：

詭謀之力．初：

初級效果：每回合獲得3點能量，登場後立即進入30%強度暴走狀態(持續1回合)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及2名超能系角色。

高級效果：2回合內，己方生命值增幅效果提高至4倍，若行動後生命低於50%上限，可恢復40%上限的生命值(每人每回合1次)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及3名超能系角色。

詭謀之力．極：

初級效果：每回合獲得3點能量，登場後立即進入30%強度暴走狀態(持續1回合)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及2名超能系角色。

高級效果：己方絕技傷害提高30%，2回合內若行動後生命低於50%上限，可恢復40%上限的生命值(每人每回合1次)。

啟動條件：上陣1名格鬥系及3名超能系角色。

《一拳超人：最強之男》繁中版龍級怪人「張望怪」強大技能設定再次揭曉！

《一拳超人：最強之男》龍級怪人「張望怪」限時招募復刻活動再次登場！

【活動1】龍級怪人「張望怪」限時招募

活動時間：2021.02.12 05:00 - 2021.02.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR怪人「張望怪」。

【活動2】龍級怪人「張望怪」限時招募回饋

活動時間：2021.02.12 05:00 - 2021.02.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】龍級怪人「張望怪」角色試煉

活動時間：2021.02.12 05:00 - 2021.02.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用龍級怪人「張望怪」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

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